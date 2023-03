POL-PB: Ältere Radfahrerin fährt 12-jährigen Radler an - Unfallflucht

Lichtenau (ots) - (CK) - In der Nacht zu Dienstag (28.03.) drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Vogelsberg ein. Zuvor waren die Täter in den Garten gelangt und hatten dann die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt. Nachdem sie so in die Innenräume gelangt waren, durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. ...

