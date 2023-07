Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 65

Mutterstadt (ots)

Am 02.07.2023 gegen 15:30 Uhr kam es auf der BAB 65 in Richtung Karlsruhe zwischen dem Autobahnkreuz Mutterstadt und der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Motorrad und ein Pkw kurz nach dem Mutterstadter Kreuz miteinander. Hierdurch wurde der 18-jährige Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 53-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die BAB 65 ist zwischen dem Kreuz Mutterstadt und der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim weiterhin in beide Richtungen vollgesperrt.

