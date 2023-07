Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kerwe Wattenheim - Schlägereien

Wattenheim (ots)

Aufgrund körperlicher Auseinandersetzungen anlässlich der Wattenheimer Kerwe mussten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Leiningerland tätig werden. Gegen 23:20 Uhr geriet ein 19-Jähriger aus Eisenberg mit einem 22-Jährigen aus Tiefenthal in Streit, in dessen Folge der Eisenberger dem Tiefenthaler einen Faustschlag ins Gesicht verpasste, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Gegen 00:30 Uhr ging ein 19-Jähriger aus Grünstadt auf eine fünfköpfige Gruppe Heranwachsender zu und schlug einem jungen Mann aus Grünstadt in den Bauch. Im folgenden Gerangel wurden auch noch zwei weitere Personen aus der Gruppe verletzt. Da man sich gewehrt hätte, erhielt auch der Aggressor einen Faustschlag ins Gesicht. Es lagen letztlich aber nur leichte Verletzungen vor. Gegen die Schläger wurden Strafverfahren eingeleitet. Platzverweise mussten ausgesprochen werden. Sowohl die Beschuldigten, als auch die Geschädigten, standen teilweise erheblich unter dem Einfluss von Alkohol.

