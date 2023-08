Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen (13.08.2023) in der Hirschstraße versucht, einen 26-Jährigen auszurauben. Der 26 Jahre alte Mann wurde gegen 02.40 Uhr von einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe von Männern gefragt, ob er Drogen habe. Als er dies verneinte, wurde er zunächst aus der Gruppierung heraus zu Boden gestoßen und getreten. Anschließend bedrohte ihn ein bislang Unbekannter mit einem Messer und forderte ihn auf, sein Smartphone herauszugeben. Gleichzeitig versuchte auch ein weiterer unbekannter Mann, das Mobiltelefon aus der Hosentasche des Opfers zu nehmen. Da sich der 26-Jährige nicht anders zu wehren wusste, nahm er eine Flasche, die er bei sich hatte, und schlug einen der Täter damit. Als er dann davonrannte, verfolgte ihn die Gruppe noch kurz, flüchtete aber schließlich in unbekannte Richtung. Der 26-jährige Mann, der leicht verletzt wurde, gab an, dass alle Männer etwa 25 Jahre alt waren und afghanisch sprachen. Der Täter, der ihn gestoßen und mit dem Messer bedroht hatte, soll 180 bis 190 cm groß und muskulös gewesen sein sowie grüne Tattoos am linken Arm gehabt haben. Er hatte schwarze Haare und trug eine lange blaue Jeanshose sowie eine schwarze Jacke. Der Mann, der das Opfer getreten hatte, soll zirka 170 cm groß, ebenfalls muskulös und schwarzhaarig gewesen sein sowie eine braune Jacke oder Weste getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

