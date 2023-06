Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährliche Körperverletzung

Wickede (Ruhr) (ots)

Am Sonntag, 25. Juni, gegen 03:30 Uhr, wurden eine 30-jährige Fröndenbergerin sowie eine 22-jährige Werlerin von zwei unbekannten Täterinnen sowie einem unbekannten Täter geschlagen und zu Boden gezogen. Auf dem Parkplatz einer Diskothek in Wickede (Ruhr) wies die 22-jährige Werlerin einen Fahrzeugführer eines Fahrzeugs an, vorsichtig auszuparken. Daraufhin stieg eine unbekannte Frau aus dem Fahrzeug aus und versuchte mehrfach, der 22-jährigen ins Gesicht zu schlagen. Im weiteren Verlauf zog die Unbekannte die 22-Jährige an den Haaren zu Boden. Die unbekannte Täterin kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, korpulente Statur, schwarzes Oberteil mit tiefem Ausschnitt und kurze Hose. Im weiteren Verlauf kam eine weitere Insassin des Fahrzeuges hinzu und schlug auf die 22-Jährige ein. Die 30-jährige Fröndenbergerin, die der 22-Jährigen zu Hilfe kam, wurde bei dem Versuch ihrer Freundin zu helfen, von der Beifahrerin an den Haaren weggezogen und gegen ein Zaun geworfen. Die Beifahrerin kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, ca. 50 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild. Der Fahrzeugführer des Pkw stieg im Laufe der Auseinandersetzung ebenfalls aus dem Pkw aus und stieß der 30-Jährigen mit einem Baseballschläger in den Magen. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze, kurze zurückgegelte Haare, weißes T-Shirt. Die 30-jährige wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus zur ambulanten Behandlung verbracht. Die 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die drei Tatverdächtigen entfernten sich anschließend mit ihrem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu den verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.(sh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell