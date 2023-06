Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Niederense - Fahrradfahrer verletzt

Ense (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Möhnestraße und der Bahnhofstraße. Eine 55-jährige Frau aus Arnsberg befuhr mit ihrem VW die Bahnhofstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Möhnestraße abzubiegen. Sie übersah während des Abbiegevorganges einen 66-jähriger Radfahrer aus Lippstadt, der zeitgleich die Möhnestraße in Richtung Norden befuhr. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, bei der der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Er zog sich Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

