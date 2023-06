Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Verkaufsstand touchiert

Möhnesee (ots)

Am Samstagmorgen kam es egen 09:35 Uhr zu einem Unfall auf der Kreisstaße, in Höhe der Hausnummer 1. Ein 50-jähriger Mann aus Werne fuhr mit seinem Gespann, bestehend aus Pkw und Wohnwagen, von dem dortigen Tankstellengelände in Richtung der Straße "Auf der Alm". Beim Verlassen des Geländes touchierte der 50-Jährige mit seinem Wohnwagen einen Verkaufsstand, der sich neben dem Gelände befand sowie den dort aufgestellten Lebensmittel-Automaten. Zum Zeitpunkt des Unfalles befand sich ein 47-jähriger Mann aus Soest in dem Verkaufsstand. Das hölzerne Verkaufshäuschen wurde erheblich beschädigt und der 47-Jährige verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

