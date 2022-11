Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht versichert und berauscht

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Brunnenstraße kontrollierten Polizeibeamte eine 32-jährige Fahrerin eines BMW. Wie sich dabei herausstellte, war das Fahrzeug nicht versichert. Weiterhin waren an dem BMW falsche Kennzeichen angebracht. Die Beamten führten einen Drogenvortest bei der 32 Jahre alten Frau durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Entsprechende Verfahren gegen die 32-Jährige wurden eingeleitet. (jd)

