Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Messer bedroht und Geld geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Einen 40-Jähriger ist am Samstagmorgen (12.08.2023) im Bereich vom Wilhelm-Geiger-Platz von einem bislang unbekannten Mann erpresst worden. Gegen 05.10 Uhr befand sich der 40-jährige Mann auf dem Heimweg, als er von einem Unbekannten unter Vorhalt eines Messers aufgefordert wurde, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Nachdem der 40-Jährige nur einen 20-Euro-Schein bei sich hatte, nahm der Täter das Bargeld an sich und besprühte den Geschädigten mit einem Pfefferspray. Als ein Zeuge hinzukam, flüchtete der Täter, welcher vom Geschädigten wie folgt beschrieben wurde: zirka 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Er hatte dunkle kurze Haare, einen leichten Bart, trug ein weißes T-Shirt mit Karo-Muster, eine kurze dunkle Hose, schwarze Schuhe sowie ein Basecap und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Er sprach deutsch mit Akzent. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell