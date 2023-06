Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Altstadtbesucher von Gruppe beraubt - 24-Jähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Eine Gruppe unbekannter Täter hat am Samstag, 24. Juni, zwischen 3.40 Uhr und 3.50 Uhr am Alten Markt in der Mönchengladbacher Altstadt zwei Männer (20 und 24) unter Schlägen sowie unter Vorhalt eines Messers beraubt. Dabei haben sie einen 24-Jährigen leicht verletzt.

Laut eigenen Angaben waren der 24-Jährige und der 20-Jährige in Begleitung eines weiteren Freundes zu dritt in der Gladbacher Altstadt ausgegangen. Gegen 3.40 Uhr hätten sie ein Lokal verlassen und sich vom Alten Markt aus in Richtung Aachener Straße begeben. Dort sei ihnen eine Gruppe von sieben oder acht jungen Männern entgegengekommen. Die Gruppe habe die drei Freunde eingekreist und gefragt, ob man ihnen Geld wechseln könne. Plötzlich hätten sie den 24-Jährigen gegen den Kopf geschlagen und ihm seine Bauchtasche entrissen. Den 20-Jährigen bedrohte einer der Täter mit einem Messer und verlangte die Herausgabe seines Bargelds. Dabei hielt der Täter das Messer dem 20-Jährigen vor den Bauch und drohte ihm, ihn damit abzustechen, wenn er nicht all sein Geld herausrücke. Der 20-Jährige versuchte, die Hand des Täters wegzudrücken, doch dieser machte damit eine Hiebbewegung in seine Richtung, dem er gerade noch ausweichen konnte. Als der Täter in diesem Moment zufällig einen Streifenwagen in einiger Entfernung über den Alten Markt fahren sah, ließ er von dem 20-Jährigen ab und steckte das Messer weg. Er und sie anderen Mitglieder der Gruppe flüchteten daraufhin mit der Bauchtasche des 24-Jährigen in Richtung Kapuzinerplatz.

Durch die Schläge gegen seinen Kopf erlitt der 24-Jährige eine leichte Verletzung. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Als die beiden Geschädigten die Polizei auf den Sachverhalt aufmerksam machten, leitete diese sofort Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein, die jedoch erfolglos blieben.

Der Polizei liegen lediglich zu zwei der insgesamt sieben oder acht Tätern Beschreibungen vor. Der Mann, der das Messer dabeihatte, ist circa 21 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine hagere Statur und eine Narbe unter dem linken Auge. Er hat schwarze Haare, die er an den Seiten kurz und oben nach hinten gegelt trug. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes langärmeliges Hemd. Ein weiterer Mann aus der Gruppe soll etwa 20 Jahre alt und ebenfalls 1,80 Meter groß und hager sein. Auch er trägt seine schwarzen Haare an den Seiten kurz und oben gegelt und hatte außerdem einen Dreitagebart.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell