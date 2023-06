POL-MG: Unbekannter belästigt 17-Jährige in Schwimmbad

Mönchengladbach (ots) - Am Wochenende ist es im Stadtgebiet zu zwei angezeigten Einbrüchen in Wohnungen gekommen. In Rheindahlen-Mitte an der Straße Gerkerather Mühle kletterten die Täter auf den Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss. Dort griffen sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster und öffneten das danebenliegende Fenster. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räume. Ob sie dabei Wertgegenstände fanden, ist ...

