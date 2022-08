Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geparkte Autos gestreift

In der Karmeliterstraße hat eine 63 Jahre alte Autofahrerin am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Die BMW-Lenkerin streifte bei der Vorbeifahrt den Spiegel eines Ford und prallte seitlich gegen einen VW. Der Schaden, der dabei entstand, beläuft sich am Ford auf rund 200 und am VW auf etwa 5.000 Euro, während an ihrem BMW ebenfalls ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Ravensburg

Einbruch in Außenlager eines Möbelhauses

Eine Geldkassette samt Inhalt haben die Täter bei einem Einbruch in ein Außenlager eines Möbelgeschäfts im Gewerbegebiet Karrer gebeutet. Auf bislang noch nicht geklärte Weise gelangten die Einbrecher in das Bürogebäude und durchwühlten dort mehrere Schubladen und Regale. Dabei entdeckten Sie den Schlüssel für einen Tresor, indem sich die Geldkassette samt Inhalt von mehreren hundert Euro befand. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs, Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Leutkirch

Betrüger bringen Frau um Geld

Als Beamte von Europol haben sich Betrüger Anfang August gegenüber einer Frau aus Leutkirch ausgegeben. Die Täter kontaktierten die 37-Jährige via Telefon unter dem Vorwand, dass sie international gesucht werde. Unter ihrem Namen seien Geschäfte mit Rauschgift in Südamerika getätigt worden. Ihr Konto sei nun gesperrt, neue Dokumente bekomme Sie nur, wenn Sie Codes von Google Play Karten überweise. Insgesamt gab die 37-Jährige in der Folge Codes im Wert von 1.400 weiter. Erst im Nachhinein wurde ihr klar, dass sie Betrügern aufgesessen ist und meldete sich bei der Polizei. Dieser warnt nochmals eindrücklich vor dubiosen Anrufen von vermeintlichen autoritären Behörden. Geben Sie nicht unbedacht Geldwerte und Wertgegenstände in fremde Hände. Weitere Tipps und Infos zu gängigen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-im-namen-von-europol-oder-interpol/

Wangen

Radfahrerin von Lkw gestreift - Polizei sucht Unfallzeugen

Glücklicherweise eher leichte Verletzungen sind die Folge für eine Fahrradfahrerin, nachdem sie am Montag kurz nach 15 Uhr im Buchweg vom Anhänger eines vorbeifahrenden Lastwagens gestreift wurde. Die 67 Jahre alte Pedelec-Lenkerin war in Richtung Gallusbrücke unterwegs, als die von dem Schwerlastgespann überholt wurde. Beim Wiedereinscheren streifte das Gefährt die Radlerin, die daraufhin stürzte. Der Lkw-Fahrer fuhr indes davon. Mit leichten Verletzungen ging sie selbstständig zum Arzt. An ihrem Rad entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen sucht nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Lkw geben können. Es soll sich um eine helle Zugmaschine mit Auflieger gehandelt haben. Das Gespann hatte einen Kastenaufbau mit unbekanntem Logo-Aufdruck. Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 entgegengenommen.

Wangen

Autoscheibe eingeschlagen

An einem in der Lindauer Straße geparkten Opel Zafira wurde am Montag zwischen 15 und 16 Uhr die Heckscheibe eingeworfen. Der Schaden, den der Täter dadurch verursachte, wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise zum unbekannten Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny

Brand in Dachgeschoss

In einem Raum im Dachgeschoss eines Wohnhauses im Krokusweg ist am Montag gegen 12 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt an der unter dem Dach befindlichen Gastherme zu dem Ausbruch des Schwelbrandes geführt hat. Ein Nachbar wurde durch einen Rauchmelder auf den vom Brand ausgehenden Rauch aufmerksam und schlug Alarm. Die Feuerwehr, die mit 35 Einsatzkräften vor Ort war, bekämpfte den Schwelbrand. Während der Sachstuhl des Hauses glücklicherweise kaum Schaden nahm, wurde das Inventar des Raumes in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf rund 50.00 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Weingarten

Unfall an Bundesstraßenkreuzung

Sachschaden von rund 35.000 Euro dürfte bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr an der Abzweigung der B32 auf die B30 entstanden sein. Ein 74 Jahre alter Nissan-Lenker, der von Weingarten kommend nach links auf die B30 nach Ravensburg abbiegen wollte, übersah den Daimler eines 42-Jährigen, der von Staig nach Weingarten unterwegs war. Verletzt wurden beide Unfallbeteiligten nicht.

Weingarten

Nach Vorfall vor Schnellimbiss - Polizei sucht nach Zeugen

Gegen zwei 18- und 20-Jährige ermittelt die Polizei Weingarten nach einem Vorfall am Montagabend gegen 23.30 Uhr vor einem Schnellimbiss in der Argonnenstraße. Der 18-Jährige sprach den in einem BMW sitzenden 20-Jährigen an und wollte private Zwistigkeiten klären. Als dieser auf Aufforderung des Jüngeren nicht aus dem Wagen ausstieg, schlug der 18-Jährige ihm unvermittelt ins Gesicht. Der 20-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Pkw rückwärts und touchierte wohl den 18- Jährigen sowie einen 24 Jahre alten Begleiter von ihm an den Beinen. Alle drei Männer trugen durch den Vorfall leichte Verletzungen davon. Zur Aufklärung der Geschehnisse sucht die Polizei nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden.

Bad Waldsee

Katalysator gestohlen

Mit einem Schneidewerkzeug hat ein Unbekannter im Laufe der letzten Woche an einem auf dem Bleicheparkplatz abgestellten BMW den Katalysator gestohlen. Der Besitzer des Wagens hat zwischenzeitlich Anzeige erstattet, der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat, die vermutlich nicht geräuschlos vonstattenging, werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

