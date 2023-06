Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter wirft Stein von einer Brücke- Hinweise erbeten (12.06.2023)

Rottweil (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 14 einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen und dieses dabei beschädigt. Gegen 15 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit einem VW Crafter auf der B 14 von Rottweil herkommend in Richtung Tuttlingen. Auf Höhe der Brücke "Lauffener Straße" schlug ein Stein auf die Windschutzscheibe des VW und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zu dem Steinewerfer geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

