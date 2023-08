Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall mit Fußgänger davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend (14.08.2023) in der Hauptstraße ist ein 59 Jahre alter Fußgänger leicht verletzt worden. Der 59-Jährige überquerte gegen 21.15 Uhr die Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 11, als ihn ein Auto, das die Hauptstraße in Richtung Möhringer Landstraße entlang fuhr, erfasste und leicht verletzte. Der Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung der Kaltentaler Abfahrt davon, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 59-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Verursacherfahrzeug und zum Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

