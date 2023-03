Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Gartenanlage

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag entdeckte ein Gartenbesitzer in der Gartenanlage Am Holungsbügel einen Einbruch auf seinem Gartengrundstück. Unbekannte waren gewaltsam in die Laube eingebrochen. Dort erbeuteten sie neben einer Teichpumpe auch eine Poolfilteranlage und einen Benzinrasenmäher. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 450 Euro geschätzt.

