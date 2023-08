Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Bei Kollision lebensgefährlich verletzt

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg-Heelden, Bocholter Straße;

Unfallzeit: 11.08.2023, 04.40 Uhr;

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 56 Jahre alter Quadfahrer am Freitag in Isselburg-Heelden bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 04.40 Uhr mit seinem Auto die Bocholter Straße (Bundesstraße 67) aus Richtung Bocholt kommend. Als der Isselburger nach links auf die Auffahrt zur Autobahn 3 in Richtung Oberhausen abbiegen wollte, stieß er mit dem entgegenkommenden Quad zusammen. Der ebenfalls in Isselburg lebende 56-Jährige war auf der Bocholter Straße in Richtung Bocholt unterwegs gewesen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, ebenso den leicht verletzten Autofahrer. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell