Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Lowick - Radfahrerin stürzt nach Ausweichmanöver

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Lowick, Pannemannstraße;

Unfallzeit: 10.08.2023, 15.40 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin am Donnerstag in Bocholt-Lowick bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 27-Jährige befuhr gemeinsam mit einem Gleichaltrigen gegen 15.40 Uhr den Radweg an der Pannemannstraße aus Richtung Werther Straße in Richtung Alfred-Flender-Straße. Die beiden wollten mit ihren Rennrädern zwei Pedelecfahrer überholen, die vor ihnen nebeneinander in gleicher Richtung unterwegs waren. Der 27-Jährige klingelte, woraufhin der links Fahrende einscherte. Als der erste Radler diesen passiert hatte, scherte er wieder aus. Die Radfahrerin wich aus, prallte in das Hinterrad ihres Begleiters und stürzte. Die Pedelecfahrer entfernten sich. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet die unbekannten Pedelecfahrer sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. (to)

