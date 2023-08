Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vandalismus an Fahrzeug

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 08.08.2023, 13.00 Uhr, und 09.08.2023, 17.00 Uhr;

Mutwillig hat ein Unbekannter in Bocholt ein geparktes Auto beschädigt. Dazu kam es zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag an der Münsterstraße. Offensichtlich hat sich der Täter an der Beifahrertür gewaltsam zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

