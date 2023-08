Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher schlagen Fenster ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Königsmühle

Tatzeit: zwischen 09.08.2023, 15.00 Uhr, und 10.08.2023, 13.45 Uhr;

Einen Tresor haben Unbekannte in Bocholt aus den Räumen eines Vereins gestohlen. Zu der Tat kam es zwischen Mittwoch- und Dienstagnachmittag. Um in das Gebäude an der Straße "An der Königsmühle" zu gelangen, hatten die Einbrecher Gewalt angewendet: Sie schlugen ein Fenster ein. Die Einbrecher durchsuchten das Innere der Räumlichkeiten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell