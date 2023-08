Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Verkehrsunfall auf der Bocholter Straße an der Auffahrt zur A3

Isselburg (ots)

Abschlusssmeldung zum Verkehrsunfall auf der Bocholter Straße an der Auffahrt zur A3

Die Unfallaufnahme ist beendet, die Verkehrssperrungen sind aufgehoben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 33-jähriger Mann aus Isselburg mit seinem Pkw die B 67, aus Fahrtichtung Bocholt kommend, in Fahrtrichtung Rees. Er beabsichtigte, auf die BAB A 3 in Richtung Oberhausen nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen ihm auf dessen Quad entgegenkommenden 56-jährigen Isselburger. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der 56-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der 33-Jährige erlitt einen Schock. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000,-EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 67 halbseitig und die AS Rees in Fahrtrichtung Oberhausen voll gesperrt.

Leitstelle der Polizei Borken, Jens Götzmann, Telefon 02861-900-4200

