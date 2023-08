Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der Bocholter Straße an der Auffahrt zur A3

Isselburg (ots)

In Isselburg ist es auf der Bocholter Straße in Höhe der Auffahrt zur A 3 in Fahrtrichtung Oberhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Rettungsfahrzeuge sind im Einsatz, die Polizei ist vor Ort und hat die Bocholter Straße halbseitig im Bereich der Autobahn gesperrt. Der Verkehr wird geregelt. Ein Abfahren von der A 3 an der AS Rees (Richtungsfahrbahn Oberhausen) ist aktuell nicht möglich. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

