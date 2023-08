Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall auf Parkplatz eines Elektronikmarktes

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Adenauerring;

Unfallzeit: 08.08.2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.40 Uhr;

Einen Schaden an ihrem Wagen bemerkte eine Autofahrerin in Ahaus erst später. Kurz nachgedacht und der mutmaßliche Unfallort konnte jedoch eingegrenzt werden: der Parkplatz eines Elektronikmarktes am Adenauerring. Dort hatte der weiße Opel am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 16.40 Uhr gestanden. Ein Unbekannter war gegen das Heck gefahren und ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, geflüchtet. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell