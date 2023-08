POL-BOR: Bocholt - Unbekannte Zeugen eines Unfalls

Bocholt/Isselburg (ots) - Mutwillig beschädigt haben Unbekannte ein geparktes Auto. Dafür kommen zwei Tatorte in Frage: Das Fahrzeug hatte am Mittwoch tagsüber am Raiffeisenring in Bocholt-Mussum gestanden, in der Nacht zuvor war es an der Klever Straße in Isselburg abgestellt. Die entstandenen Lackschäden befinden sich auf der Fahrerseite. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter ...

