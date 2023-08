Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fremder Mann im Garten droht

Polizeihubschrauber im Einsatz

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Wagenfeldstraße;

Tatzeit: 09.08.2023, 22.50 Uhr;

Mit Unterstützung eines Hubschraubers hat die Polizei in Ahaus in der Nacht zum Donnerstag nach einem zunächst Unbekannten gesucht. Der Mann hatte sich Zugang in einen Garten an der Wagenfeldstraße verschafft. Als er von einem Hausbewohner angesprochen wurde, bedrohte er diesen verbal in einer ausländischen Sprache. Dabei hatte er ein Messer sowie ein Beil in der Hand, die er gestikulierend anhob. Zu körperlichen Angriffen auf den Geschädigten kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. In den frühen Morgenstunden hatten die Fahndungsmaßnahmen Erfolg, bei denen auch Streifenwagenbesatzungen benachbarter Wachstandorte zum Einsatz gekommen waren. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 28-jährigen in Ahaus lebenden Mann. Derzeit laufen die Ermittlungen der Kripo Ahaus. Eine Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung wird geprüft. (db)

