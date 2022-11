Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Großer Schaden durch Laterne

Weimar (ots)

Von der Bushaltestelle in der Coudraystraße wollte ein Bus der Stadtlinie gestern Vormittag wieder losfahren. Durch das Einlenken beim Verlassen der Haltestelle schwenkte das Heck des Busses zu weit aus und streifte damit den aus Beton bestehenden Masten einer Straßenlaterne. Während an dem kaum Schaden entstand, wurde der Bus erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell