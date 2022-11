LPI-J: Blutspur auf Landstraße - aufgeklärt

Weimar (ots) - Gegen 12:30 Uhr informierten Zeugen via Notruf über einen Dachstuhlbrand in der Weimarer Friedensstraße. Betroffen sei ein Gebäude des Thüringer Landesverwaltungsamtes. Durch die eingesetzten Beamten bestätigte sich die Ausgangsmeldung. Unverzüglich begann die Evakuierung der Mitarbeiter, ca. 60 Mitarbeiter befanden sich im Gebäude, sowie zehn Bauarbeiter, welche gerade Arbeiten am Gebäude ...

