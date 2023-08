POL-BOR: Gronau - Unfall auf Kreuzung

Borken (ots) - Tatort: Borken, Markt; Tatzeit: 08.08.2023, 14.20 Uhr; In eine Ladenkasse gegriffen hat ein Unbekannter am Dienstag in Borken. Zu der Tat kam es in der Mittagszeit in Geschäftsräumen am Markt. Wie der Täter in die verschlossenen Räumlichkeiten gelangte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenangaben zufolge hielt sich zum fraglichen Zeitpunkt eine Person im Verkaufsraum auf. Diese habe dunkle ...

