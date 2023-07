Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Auffahrunfall, Auto überschlägt sich

Neuenkirchen (ots)

Bei einem Auffahrunfall hat sich am Montag (10.07.23) auf der Emsdettener Straße ein Auto überschlagen. Eine Person wurde leicht verletzt.

Zunächst fuhr ein 28-Jähriger aus Neuenkirchen gegen 17.05 Uhr mit einem blauen Lieferwagen auf der Emsdettener Straße in Richtung Emsdetten. Vor ihm fuhr ein 37-Jähriger aus Haltern am See mit einem grauen Dacia. Dieser wollte dann auf Höhe der Hausnummer 130 nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Deshalb bremste er ab. Der Lieferwagen-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Dadurch wurde der Dacia gegen die Stoßstange eines schwarzen Mercedes geschoben, der in der Grundstückseinfahrt stand. Der 49-jährige Fahrer wollte das Grundstück gerade verlassen. Durch die Kollision geriet der 37-Jährige mit seinem Dacia ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen. Der Mann aus Haltern am See wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die anderen Fahrer blieben unverletzt. Der Dacia und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 16.000 Euro.

