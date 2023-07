Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Verbrauchermarkt

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag, den 10.07.2023 zwischen 15.00 Uhr und 17.10 Uhr, in die Lagerräume der ALDI-Filiale an der Saerbecker Straße eingebrochen. Sie verschafften sich Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten. Ob die Täter das Gebäude auch betreten haben und etwas entwendet haben, bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden an dem Fenster. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese melden sich bitte auf der Polizeiwache in Greven unter folgender Telefonnummer: 02571/928-4455.

