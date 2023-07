Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss, 25-Jähriger bei Alleinunfall in Wettringen schwer verletzt

Kreis Steinfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende sind mehrere Autofahrer aufgefallen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen unterwegs waren. Dadurch gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Daher lautet der deutliche Appell der Polizei: Fahren Sie stets nüchtern! Die Gefahr für einen Unfall - möglicherweise mit Verletzten - ist zu groß, wenn Sie alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Drogen fahren.

In Burgsteinfurt wurde in der Nacht zu Sonntag (10.07.23) gegen 02.00 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer mit seinem VW Passat an der Liedekerker Straße angehalten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Außerdem verlief ein Drogentest positiv. Später wurde bei dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren stellten die Polizeibeamten die Fahrzeugschlüssel sicher und schrieben Strafanzeigen.

In Wettringen kam ein 25-jähriger Autofahrer aus Gronau (Kreis Borken) am frühen Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr zunächst nach rechts von der Fahrbahn der Bilker Straße ab. Anschließend geriet sein Wagen, ein grauer Landrover, in den Grünstreifen und in den Graben. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Betonpfeiler und schrammte an mehreren Bäumen entlang, bis der Landrover mit dem Heck im Graben zum Stillstand kam. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden, indem das Dach abgetrennt wurde. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden, später wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Gronauers wurde sichergestellt.

Am Samstagabend (09.07.23) fuhr ein 44-Jähriger aus Ibbenbüren gegen 20.00 Uhr mit einem weißen VW Golf über die Ledder Straße in Ibbenbüren. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem gab es eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie eine Anzeige wegen Betäubungsmittelbesitzes.

In Recke an der Mettinger Straße fuhr ein 36-jähriger Pedelec-Fahrer aus Köln in der Nacht zu Sonntag (09.07.23) gegen 03.00 Uhr auf der Mettinger Straße in Richtung Recke. Auf Höhe der Hausnummer 135 kam er vom Radweg ab und stürzte. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme zeigte der 36-Jährige deutliche Ausfallerscheinungen aufgrund von Alkoholkonsum. Später wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

In Emsdetten verlor ein 20-jähriger Mann aus Emsdetten am späten Freitagabend (07.07.23) gegen 22.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war im Bereich Nordring/Im Hagenkamp unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Dem 20-Jährigen wurde später im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Und auch in Rheine stürzte ein Radfahrer, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss fuhr. Der 48-jährige Rheinenser war am Freitagabend (07.07.23) gegen 18.20 Uhr an der Kreuzung Hörstkamp/Münsterstraße unterwegs als er zu Fall kam. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Schnelltest auf Alkohol ergab 1,8 Promille. Im Krankenhaus wurde ihm später eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell