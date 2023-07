Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch in Firmenhallen Zwei Stahltüren aufgehebelt

Wettringen (ots)

Unbekannte Täter haben an einer Metallfirma, die im Industriegebiet am Ende des Siemenswegs in einer Sackgasse liegt, zwei Stahltüren aufgehebelt und sind so in zwei Fabrikations- und Lagerhallen gelangt. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (06.07.23), 17.30 Uhr, und Freitag (07.07.23), 06.00 Uhr. Ob die Einbrecher Beute machten, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

