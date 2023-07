Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in Einfamilienhaus

Lienen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (06.07.2023), 15:30 Uhr, bis Freitag (07.07.2023), 10.00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Lienen-Kattenvenne eingebrochen. Der Tatort befindet sich in der Bahnhofstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie gewaltsam durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Zu möglichem Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese melden sich bitte auf der Polizeiwache in Lengerich unter folgender Telefonnummer: 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell