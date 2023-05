Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 3,6 Promille: Betrunkene Frau am Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam genommen-

Hamburg (ots)

Am 23.05.2023 gegen 23.45 Uhr mussten Bundespolizisten eine völlig betrunkene Frau (w.32) am Hamburger Hauptbahnhof in Gewahrsam nehmen. Zuvor informierte eine besorgte Reisende eine Präsenzstreife der Bundespolizei über eine offensichtlich hilflose Frau am Eingangsbereich zum Hauptbahnhof.

"Bei Antreffen der 32-Jährigen war diese so stark alkoholisiert, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Die Betroffene konnte nicht mehr selbstständig ihren Weg fortsetzen."

Gestützt von den eingesetzten Polizeibeamten wurde sie torkelnd zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht.

"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,6 Promille."

Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit der Frau fest. Im Anschluss bekam sie in einer Zelle der Bundespolizei ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell