BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei zur Begegnung in der 2. Bundesliga Hamburger SV - Greuther Fürth, sowie Kontrollen im Zusammenhang mit der Waffenverbotszone im Bereich des S-Bahnhofes Reeperbahn

Hamburg (ots) - Am 18.05.2023 gegen 23.00 Uhr mussten Bundespolizisten eine völlig betrunkene Frau (w.46) in einem eingefahrenen ICE im Bahnhof Altona in Gewahrsam nehmen. Zuvor entdeckte ein DB-Zugbegleiter die offensichtlich betrunkene Frau in einem ICE-Abteil auf der Fahrt von Göttingen nach Hamburg. Da alkoholbedingt keine Kommunikation mit der 46-Jährigen ...

mehr