Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 3,49 Promille: Bundespolizei nimmt betrunkene Frau im ICE in Gewahrsam-

Hamburg (ots)

Am 18.05.2023 gegen 23.00 Uhr mussten Bundespolizisten eine völlig betrunkene Frau (w.46) in einem eingefahrenen ICE im Bahnhof Altona in Gewahrsam nehmen.

Zuvor entdeckte ein DB-Zugbegleiter die offensichtlich betrunkene Frau in einem ICE-Abteil auf der Fahrt von Göttingen nach Hamburg. Da alkoholbedingt keine Kommunikation mit der 46-Jährigen möglich war, wurde die Bundespolizei nach Einfahrt des Zuges im Bahnhof Altona um Unterstützung gebeten.

"Bei Eintreffen der Bundespolizei-Streife war die Frau offensichtlich völlig orientierungslos und wusste nicht in welchem Bahnhof sie sich befindet. Eigenständig konnte die Frau aus dem Kreis Bielefeld ihren Weg nicht mehr fortsetzen."

"Gestützt von den eingesetzten Bundespolizisten wurde sie zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,49 Promille."

Eine angeforderte Ärztin stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest; im Anschluss bekam die 46-Jährige in einer Zelle der Bundespolizei ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.

Da die Frau keinen Fahrschein (Erschleichen von Leistungen)für die Zugfahrt dabei hatte wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Vollrausch §323a StGB) gegen sie eingeleitet.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell