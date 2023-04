Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230421.5 Marne: Fahrrad während des Supermarkteinkaufes entwendet- Zeugen gesucht

Marne (ots)

Am Freitag, den 14.4.2023 um 19.20 Uhr schloss ein Supermarktkunde sein Fahrrad an einen Fahrradständer mit einem Kabelschloss an. Dieser befand sich in einem Durchgang an der Süderstraße. Nach einem zehnminütigen Supermarkteinkauf war das Rad samt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein schwarz/silbernes Herrenfahrrad der Marke Bulls. Falls Zeugen Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizeistation Marne unter 04851-95070 zu melden.

