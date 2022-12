Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen: Kind nach einem Baumarkt-Unfall tödlich verletzt

Hannover (ots)

Am Samstag, 03.12.2022, ist ein mit Rigipsplatten beladener Einkaufswagen in einem Baumarkt in der Langenhagener Straße im Garbsener Ortsteil Berenbostel in Schieflage geraten und umgekippt. Dabei wurde ein 13 Monate altes Mädchen, das neben dem Einkaufwagen stand, tödlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover kam es gegen 10:40 Uhr zum tragischen Unglücksfall in einem Baumarkt. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte ein Einkaufswagen mit Rigipsplatten auf das Kind und verletzte es lebensgefährlich. Ersthelfer leisteten umgehend Erste Hilfe und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Die Polizei und der Rettungsdienst wurden ebenfalls informiert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste das Mädchen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Dort verstarb das Kind wenige Zeit später. Die Polizei hat Todesermittlungen eingeleitet. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell