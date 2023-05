POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Optiker-Filiale

Odenthal (ots) - Am Donnerstagabend (25.05.) stürzte eine 70-jährige Radfahrerin aus Berlin bei einem Alleinunfall auf der Bergstraße (K 29) im Ortsteil Glöbusch und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Gegen 19:00 Uhr befuhr sie mit ihrem Pedelec den gemeinsamen Geh- und Radweg aus Richtung Burscheid kommend in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach. Aufgrund einer Vertiefung in der Asphaltdecke verlor sie an einer ...

