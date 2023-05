Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter stiehlt zwei iPhones

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag, 12. Mai, zwei Mobiltelefone aus einem Geschäft an der Ritterstraße gestohlen.

Gegen 17.10 Uhr betrat der Mann das Geschäft und gab vor einem Verkäufer an, sich für zwei iPhone 13 zu interessieren. In einem unbeobachteten Moment nahm der Dieb die beiden Mobiltelefone an sich und verließ das Geschäft.

Der Mann ist geschätzt zwischen 25 und 35 Jahre alt und hat eine stabile Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans, schwarze Lackschuhe sowie eine schwarze Cappy.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell