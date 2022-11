Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt polizeibekannten Mann mit Messer im Hauptbahnhof

Dortmund (ots)

Gestern Abend (7. November) überprüften Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 25-Jährigen. Der wegen Gewaltdelikten bekannte Mann führte in der Hosentasche ein gefährliches Einhandmesser mit sich.

Gegen 20 Uhr bestreiften Einsatzkräfte den Hauptbahnhof Dortmund. Dort hielten sie einen jungen Dortmunder an. Während der Kontrolle ermittelten die Beamten, dass der Mann in der Vergangenheit bereits wegen Gewaltdelikten und Verstößen gegen das Waffengesetz in Erscheinung getreten ist. Der 25-Jährige wurde nach verbotenen und gefährlichen Gegenständen befragt. Daraufhin erklärte dieser, dass er in seiner Hosentasche ein Einhandmesser mit sich führen würde. Die Beamten durchsuchten den deutschen Staatsbürger und stellten die jederzeit zugriffbereite Waffe sicher. Dieses Messer kann mittels einer an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig, geöffnet werden.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

