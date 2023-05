Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Radfahrerin nach Alleinunfall schwer verletzt

Odenthal (ots)

Am Donnerstagabend (25.05.) stürzte eine 70-jährige Radfahrerin aus Berlin bei einem Alleinunfall auf der Bergstraße (K 29) im Ortsteil Glöbusch und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Gegen 19:00 Uhr befuhr sie mit ihrem Pedelec den gemeinsamen Geh- und Radweg aus Richtung Burscheid kommend in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach. Aufgrund einer Vertiefung in der Asphaltdecke verlor sie an einer Fräskante die Kontrolle über das Rad und fiel zu Boden.

Die schwerverletzte Seniorin wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Aktuell besteht keine Lebensgefahr. Am Pedelec entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell