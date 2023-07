Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 01.07.2023

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Heuballen stehen in Flammen - Langen

Am Samstagmorgen gegen 1 Uhr meldeten aufmerksame Anwohner einen Brand. Auf einer Wiese östlich der Darmstädter Straße waren aus bislang ungeklärter Ursache ca. 80 Heuballen in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 01.07.2023, Pradel PvD

