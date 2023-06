POL-OF: Vermisster 35-Jähriger wieder da - Schöneck

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Helfender Einkaufskunde bitte melden! Ladendiebstahl - Offenbach (dj) Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl am Samstagabend in einem LIDL in der Rowentastraße wird ein bestimmter Augenzeuge gesucht. Gegen 21 Uhr wurden von Mitarbeitern des Marktes zwei mutmaßliche Diebe im ...

mehr