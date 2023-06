Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 25. Kalenderwoche 2023

(dj) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Kindergärten, an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

19.06.2023:

Hanau, Pfaffenbrunnenstraße in Fahrtrichtung Hermann-Ehlers Straße (Kindergarten); B 459 in Fahrtrichtung Offenbach (Geschwindigkeitsgefahrenbereich); L 3117 in Fahrtrichtung Heusenstamm (Unfallschwerpunkt); L 3347 in Fahrtrichtung Ostheim (Unfallschwerpunkt);

20.06.2023:

L 3193 in Fahrtrichtung Neuberg (Unfallschwerpunkt); BAB 661 in Fahrtrichtung Egelsbach (Unfallschwerpunkt);

21.06.2023:

L 2310 in Fahrtrichtung Seligenstadt (Wildgefahrenstrecke); L 2310 in Fahrtrichtung Froschhausen und B 45 (Unfall- und Wildgefahrenstrecke);

22.06.2023:

L 3001 in Fahrtrichtung Offental (Wildgefahrenstrecke); L 2310 in Fahrtrichtung Stockstadt (Geschwindigkeitsgefahrenbereich); B 276 in Fahrtrichtung Hesseldorf (Wildgefahrenstrecke);

23.06.2023:

B 45 in Fahrtrichtung Hanau (Geschwindigkeitsgefahrenbereich); K 854m in Fahrtrichtung Erlensee (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 16.06.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell