Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zwei Verletzte nach Angriff auf Kiosk; Pedelecs aus Garage entwendet; Einbruch in Schule und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zwei Verletzte nach Angriff auf Kiosk: Kripo bittet um weitere Hinweise zu sechs Tätern - Offenbach

(dj) Mehrere tausend Euro Schaden und zwei Verletzte sind das Ergebnis eines offenbar gezielten sowie gewalttätigen Angriffs auf einen Kiosk in der Geleitsstraße am Mittwochabend. Nach ersten Erkenntnissen betraten sechs unbekannte Männer gegen 22.45 Uhr das Geschäft im Bereich der 40er-Hausnummern und verwüsteten mit ihren Schlagstöcken unvermittelt den Verkaufsraum sowie den Kassenbereich. Dabei attackierten die Übeltäter den 17-jährigen Verkäufer und einen 46 Jahre alten Kunden, die sich offenbar zu dem Zeitpunkt zu zweit in dem Laden befanden. Anschließend rannten die Angreifer in Richtung Kaiserstraße davon und flüchteten mit einem in der Rathenaustraße wartenden oder angehaltenen Taxi. Offensichtlich waren die circa 20 Jahre alten Täter teilweise vermummt und trugen vermutlich Handschuhe. Der 17-jährige Verletzte musste zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen waren zahlreichen Streifen eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, unter anderem zu den genauen Hintergründen, bereits aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Kriminellen unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Zwei Autos nach Unfallflucht beschädigt: Wer hat den Verursacher gesehen? - Mühlheim am Main

(dj) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch in der Zimmerstraße ereignet hat. Zwischen 10.30 und 18.30 Uhr streifte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren in Höhe der Hausnummer 30 einen grauen Opel Astra. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel zusätzlich noch auf einen davor parkenden weißen Ford Transit geschoben, sodass beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 1.500 Euro teuren Schaden und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 zu melden.

3. Unfallflucht auf Parkplatz - Mühlheim am Main

(jm) Nach einer Unfallflucht am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz einer Bankfiliale in der Dietesheimer Straße sucht die Polizei noch Zeugen. In der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr beschädigte ein Unbekannter den geparkten schwarzen Tiguan an der hinteren rechte Beifahrerseite. Es entstand dabei Sachschaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

4. Unfallflucht: Wer beschädigte den weißen Kia? - Obertshausen

(jm) Sachschaden von rund 1.800 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag in der Lessingstraße in Höhe der Hausnummer 8. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 8 und 14.45 Uhr den geparkten weißen Kia Soul und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm zu melden.

5. Zeugen gesucht: Verkehrsunfall bei Überholvorgang - Bundesautobahn 661/Bereich Langen

(dj) Auf der Bundesautobahn 661 zwischen Langen und Dreieich ereignete sich am Dienstagmorgen, um 8 Uhr, kurz vor der Ausfahrt Dreieich ein Unfall. Ein 32-Jähriger war in seinem weißen Opel Corsa in Fahrtrichtung Offenbach auf der linken Spur unterwegs, als sich nach ersten Informationen ein blauer Audi S4 von hinten annäherte. Um den heranfahrenden 54-jährigen Audi-Fahrer die Möglichkeit zum Überholen zu geben, wechselte der Opel-Fahrer offenbar auf die rechte Spur. Bei dem Überholvorgang kam es offensichtlich zu einem Kontakt zwischen den Karossen, sodass beide Autos beschädigt wurden. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Es werden nun Zeugen gesucht, die die Situation beobachtet haben. Diese melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht: Zeugen nach Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger gesucht! - Hanau

(jm) Ein 63 Jahre alter Fahrradfahrer stieß am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, im Rodenbacher Weg kurz nach einer Unterführung der Bundesstraße 8 mit einem entgegenkommenden etwa 12 Jahre alten Fußgänger zusammen. Dabei stürzte der Radfahrer zu Boden und erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. Der Hanauer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 1,30 bis 1,40 Meter große Junge mit blonden mittellangen Haaren blieb zunächst stehen, während sich ein Zeuge um den verletzten Radfahrer kümmerte. Anschließend lief er mit einem hinzukommenden Jungen weiter, jedoch ohne seine Personalien zu hinterlassen. Er trug einen grauen Sweatpullover und hatte ein auffälliges Gangbild. Die Unfallfluchtermittler, die im Jahr 2022 etwa jede zweite Flucht mit Personenschaden aufgeklärt hatten, wollen auch im aktuellen Fall den noch unbekannten Beteiligten ermitteln. Von daher bittet die Ermittler, den Jungen sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Zeugen gesucht: Einbruch in Schule - Rodenbach

(jm) Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Schule in der Alzenauer Straße ein und erbeuteten unter anderem Bargeld. Zwischen 16.30 und 6.20 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Gebäude und hebelten mehrere Türen zur Verwaltung auf. Sie durchwühlten anschließend die Räume offenbar nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Euro. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Hanau II hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.

3. Pedelecs aus Garage entwendet - Rodenbach

(jm) Einbrecher erbeuteten zwischen Samstag und Mittwoch aus einer Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Kleegarten" zwei hochwertige Pedelecs. Zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr und Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, gelangten die Täter zunächst auf das umfriedete Gelände und brachen die Tür zur Garage auf. Dort nahmen sie die beiden Pedelecs der Marke Cube mit. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

4. Erfolgreicher Informationsveranstaltung: Seniorenprävention - Rodenbach

(dj) Eine erfolgreiche Bilanz zieht Polizeioberkommissarin Julia Koch, Schutzfrau vor Ort, aus der zweiten Informationsveranstaltung mit dem Thema "Seniorenprävention" und fügt hinzu: "Ziel war es, die gängigen Betrugsmaschen zum Nachteil von älteren Personen, wie zum Beispiel den "Falscher Polizeibeamte" oder den "Schockanruf" dazustellen und somit zu verhindern, dass die teilnehmenden Seniorinnen und Senioren in Zukunft Opfer einer solchen Straftat werden. Wir möchten die Teilnehmenden sensibilisieren, Verhaltensweisen besprechen und sie für solche Gaunereien wappnen." Am Mittwoch nahmen circa 30 Personen von der katholischen Kirchgemeinde St. Peter und Paul, im Alter von über 70 Jahren, das Beratungsangebot an. So wurden zahlreiche Gespräche geführt und etliches Informationsmaterial ausgegeben. Die Beamten erhielten viel positives Feedback und kündigten an, dass in Zukunft weitere Termine folgen werden.

Offenbach, 09.06.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell