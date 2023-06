Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bruchköbel

(lei) Zu dem Unfall auf der Bundesstraße 45 in Höhe Roßdorf am Donnerstagmittag (wir berichteten mit einer Erstmeldung) liegen nun weitere Informationen vor:

Nach bisherigen Erkenntnissen waren bei dem Unfall, der sich gegen 12 Uhr an der Einmündung zur Landesstraße 3347 ereignete, drei Motorräder sowie ein Auto beteiligt. Laut den Beamten waren die drei Kräder - eine BMW, eine Harley sowie eine Ducati - auf der Bundesstraße in Richtung Hanau unterwegs, als deren Fahrer aufgrund einer roten Ampel zunächst anhalten mussten. Ein nachfolgender 34-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr den Zweirädern dann aus noch unbekannter Ursache auf. Der 63 Jahre alte Fahrer der Harley, seine 64-jährige Sozius-Fahrerin sowie der 62-jährige Lenker der BMW-Maschine verletzten sich hierbei mitunter schwer. Alle drei kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser - der BMW-Fahrer sogar mittels Rettungshubschrauber. Der Ducati-Fahrer sowie der mutmaßliche Unfallverursacher blieben unverletzt.

Alle vier Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von vorläufig geschätzten 50.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Vollsperrung der Bundesstraße konnte gegen 14 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich weiträumig umgeleitet.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

Offenbach, 15.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

