Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Seitenscheibe an Fahrzeug eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.03.2023, zwischen 07.30 Uhr und 08.10 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Opel Mervia ein, welcher auf einem Discounter-Parkplatz in der Markgrafenstraße geparkt war. Das Handschuhfach wurde durchwühlt, es wurde aber nichts entwendet. Der Sachschaden an der Seitenscheibe der Beifahrertüre ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell