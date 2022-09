Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunsicheren Auflieger still gelegt - Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Münster (ots)

Polizisten der Schwerlastgruppe haben am Montagmittag (19.9., 12:10 Uhr) am Rastplatz Brockbachtal-Süd einen verkehrsunsicheren Auflieger still gelegt.

Das gestoppte Gespann war mit 24 Tonnen Speisestärke, verpackt in mannshohen Säcken mit einem Einzelgewicht von 800 bis 1000 Kilogramm, beladen.

Bei der Überprüfung stellten die Beamten gerissene und geplatzte Bremstrommeln beim Auflieger fest, zudem war der Rahmen mehrfach gebrochen.

Die Weiterfahrt des Aufliegers wurde untersagt. Gegen den Fahrer und den Halter des Fahrzeugs leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

