Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Verletzte nach Unfällen, Einbruch in Garage, Fahrraddieb ermittelt und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Elfjähriger verletzt: Autofahrer mit Dreitagebart geflüchtet - Mühlheim am Main

(lei) Die Polizei in Mühlheim am Main bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, bei der am Donnerstagnachmittag in der Fährenstraße ein elf Jahre alter Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Junge war gegen 13.15 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule, als ihn ein noch unbekanntes Fahrzeug von hinten touchierte, er zu Fall kam und auf den Bürgersteig stürzte. Er zog sich Verletzungen am Arm und am Knie zu. Der Unfallverursacher, nach Angaben des Kindes ein Mann mit schwarzen Haaren und Dreitagebart, setzte seine Fahrt anschließend fort und bog nach links in die Bertha-von-Suttner-Straße ab. An dem Fahrrad des Jungen entstand geringfügiger Sachschaden. Möglicherweise hat eine Frau, die dort mit ihrem Hund unterwegs war, den Unfall mitbekommen. Sie und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (06108 6000-0).

Bereich Main-Kinzig

1. 24-Jähriger im Schlossgarten verletzt: Polizei bittet um Hinweise zu Personengruppe - Hanau

(lei) Ein 24 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend im Schlossgarten (Nordstraße) bei einem Vorfall leicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen der Tat. Der Großkrotzenburger, der sich gegen 19.05 Uhr in der Parkanlage aufhielt, konnte nach eigenen Angaben beobachten, wie eine Gruppe von rund 20 Personen anderen zumeist jüngeren Parkbesuchern augenscheinlich Drogen zum Konsum angeboten hatte. Als er die Gruppe ansprach, bildete sich eine Traube um ihn herum. Einer aus der Gruppe (etwa 25 Jahre alt, graue Jeanshose) schlug auf ihn ein und verletzte ihn, so die Schilderung, mit einem Messer oberflächlich an der Hand. Anschließend flüchtete die Gruppe. Die Polizei, die die Gruppe im Zuge der Fahndung nicht mehr antreffen konnte, bittet nun Zeugen um Mitteilung unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. 25-Jährige Radfahrerin verletzt: Unbekannte Autofahrerin flüchtet - Hanau

(lei) In der Nürnberger Straße kam es am Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen einer 25 Jahre alten Radfahrerin und einer noch unbekannten Autofahrerin. Die Hanauerin war um kurz vor Mitternacht in Richtung Marktplatz unterwegs, als ihr ein schwarzer BMW mit GN-Kennzeichen an der Einmündung Leimenstraße (das Auto kam von dort angefahren) offenbar die Vorfahrt nahm. Die Radlerin stürzte, verletzte sich leicht und musste ins Krankenhaus. Die Ermittlungen über die Halteradresse des BMW dauern an. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Einbruch in Garage: Weitere Hinweise zu Täter-Duo erbeten - Hanau/Klein-Auheim

(lei) Zwei männliche dunkel gekleidete Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.55 Uhr, die Garage eines Wohnhauses in der Straße "Im Schäfergarten" aufgebrochen. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen jedoch offenbar nichts, es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden an der aufgehebelten Garagentür. Einer der Kriminellen, etwas kleiner als sein Komplize, führte einen Rucksack mit sich. Weitere Hinweise erbittet die Polizeistation Hanau II (06181 9010-0).

4. Mutmaßlicher Fahrraddieb ermittelt - Großkrotzenburg

(lei) Ein nicht angeschlossenes schwarzes E-Bike soll ein 22-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag in der Schulstraße geklaut haben. Die Tat, die sich kurz nach 15 Uhr vor einer Shisha-Bar ereignete, wurde von einer Videokamera aufgezeichnet, sodass der Polizei schnell eine Beschreibung des Täters vorlag. Im Zuge der Fahndung konnten die Ordnungshüter den jungen Mann schnell an seiner Wohnanschrift ermitteln. Von dem Rad fehlt jedoch bislang jede Spur. Gegen den Verdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

5. Anzeige gegen 59-Jährigen nach Zeigen des Hitlergrußes - Sinntal/Sterbfritz

(lei) Gegen einen 59-Jährigen hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Der Mann aus dem Sinntal steht im Verdacht, am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, in einem Supermarkt in der Schlücherner Straße den Hitlergruß gezeigt und eine entsprechende Äußerung getätigt zu haben. Da er unter Alkoholeinfluss stand (Atemalkoholwert von über 2 Promille) musste er eine angeordnete Blutentnahme über sich ergehen lassen, ehe er wieder entlassen wurde. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizei in Schlüchtern zu melden.

Offenbach, 16.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell