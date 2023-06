Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Samstag, den 10.06.2023, gegen 21:05 Uhr, kam es in der Saarlandstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen drei Personen. Hintergrund seien Streitigkeiten wegen 200 Euro gewesen. Nachdem einer der Personen das Geld nicht bezahlen konnte, kam eine weitere Person dazu, welche ein Messer zog. Bei den Versuchen das Messer zu entreißen schlugen sich die Personen teilweise mehrmals in das Gesicht. Bei der Dynamik stach die Person mit dem Messer einem Streitbeteiligten in den unteren Rücken. Im weiteren Verlauf gelang es den anderen Personen, dem Beschuldigten das Messer zu entnehmen. Zwei der Personen wurden mittels Rettungsdienst in das Marienkrankenhaus gebracht, wo die Stichwunde genäht wurde. Bei Eintreffen vor Ort konnten durch die Beamten zwei Messer auf dem Boden festgestellt und sichergestellt werden. Wer jedoch die Messer mit sich führte, blieb ungeklärt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell